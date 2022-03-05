Rusya'da Yusuf Yazıcı sahnede! CSKA Moskova 1-0 Nizhny Novgorod (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, kendi sahasında Nizhny Novgorod'u konuk etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika forma giydiği ve 1 gol kaydettiği karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla CSKA Moskova oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 21:15