Rusya'da Yusuf Yazıcı sahnede! CSKA Moskova 1-0 Nizhny Novgorod (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, kendi sahasında Nizhny Novgorod'u konuk etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika forma giydiği ve 1 gol kaydettiği karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla CSKA Moskova oldu.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 21:15
Ligin 20. haftasında oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova, 90+6. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı.
Bu sonucun ardından CSKA Moskova 36 puana yükseldi. Nizhny Novgorod ise 22 puanda kaldı