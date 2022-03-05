Burnley - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Burnley - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 14:22 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 14:22
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Burnley - Chelsea maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.