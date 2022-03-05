"MESSİ NEDEN PİJAMALARIYLA?"

Yıldız futbolcunun battaniyeye benzetilen kırmızı takımı için sosyal medyada "Küçükken annem beni böyle giydiriyordu", "Messi neden pijamalarıyla?", "Messi'yi kim giydirdi?"şeklinde yorumlar yapıldı.