Fenerbahçe'nin yeni transferi Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho kaç yaşında nereli?
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Güney Kore'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jo Jin-Ho'yu kadrosuna kattı. Genç orta sahanın yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Jo Jin-Ho'yu transfer etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar genç oyuncuyu araştırmaya başladı. Fenerbahçeli futbolseverler, arama motorlarında 'Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor? Jo Jin-Ho nereli?' gibi araştırmalarda bulunuyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Jo Jin-Ho kimdir? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 15:37
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jo Jin-Ho ile ilgili arama motorlarında sıkça araştırma yapıldı.
Güney Koreli futbolcunun kaç yaşında olduğu ve hangi mevkide oynadığı merak konusu oldu.
Peki Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...
JO JIN-HO KİMDİR?
Güney Koreli futbolcu 10 Temmuz 2003'te dünyaya geldi. 18 yaşındaki futbolcu 1,72 cm boyunda. Jo Jin-ho Orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapıyor. 18'lik yıldız Jeonbuk Hyundai Motors U18 takımında forma giyiyor.
Jo Jin-Ho'nun güncel piyasa deperi ise 25 bin Euro.