Fenerbahçe'nin yeni transferi Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho kaç yaşında nereli?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Güney Kore'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jo Jin-Ho'yu kadrosuna kattı. Genç orta sahanın yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Jo Jin-Ho'yu transfer etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar genç oyuncuyu araştırmaya başladı. Fenerbahçeli futbolseverler, arama motorlarında 'Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor? Jo Jin-Ho nereli?' gibi araştırmalarda bulunuyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Jo Jin-Ho kimdir? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 15:37