İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Sevilla maçı 4 Mart Cuma günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO ALAVES - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alaves: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Escalante, Pons, Pina; Mendez, Joselu, Rioja

Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Corona, En-Nesyri, Ocampos