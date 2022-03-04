İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Inter sahasında Salernitana'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Inter, Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Salernitana maçı 4 Mart Cuma (bugün) TSİ 22:45'te S Sport 2'de canlı ytayınlanacak.