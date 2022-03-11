Yoğun kar yağışı sebebiyle TFF, Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarıyla ilgili aldığı kararı resmi internet sitesinden paylaştı. İstanbulspor - Keçiörengücü maçının tarihi daha önce 11 Mart olarak açıklanmıştı. Peki, İstanbulspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Ertelendi mi? İşte detaylar...

Başta İstanbul'da olmak üzere yurdun genelinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle futbol müsabakaları da yapılamayacak duruma geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kötü hava koşulları nedeniyle aldığı tedbirleri resmi internet sitesinden duyurdu. Buna göre, tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18–21 Mart tarihlerine alındı.

İSTANBULSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? ERTELENDİ Mİ?

Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanması planlanan İstanbulspor-Keçiörengücü müsabakası da 1 hafta ertelendi. İki ekibin karşılaşması 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.