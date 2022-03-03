'BİZ DE SIKINTILIYIZ, ONLAR DA SIKINTILI'

Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak GZT Giresunspor maçı ile ilgili de konuşan Kıran, "Giresunspor maçı inşallah temiz bir maç olur, hakem etkilemez. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da. Hak eden kazansın. Biz de sıkıntılıyız, onlar da sıkıntılı. Hakem hataları ve kararlarıyla maçın sonucu yazılmaz, çizilmez. Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır ciddi anlamda bize operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Zaten bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ben bunun sebeplerini biliyorum, çözdüm. Nereden neyin geldiğini hepsini gayet iyi biliyorum. Onlar için bir zaman tanıyorum. O zaman içerisinde bunu düzelttiler, düzelttiler. Düzeltmezlerse ciddi anlamda Türk futbolunda deprem olacak" dedi.