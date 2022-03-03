Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Tahir Kıran'dan sert sözler! "Galatasaray'ı kurtarmak için..."
Çaykur Rizespor haberi | Karadeniz ekibinde başkan Tahir Kıran açıklamalarda bulundu. Kıran, Galatasaray maçındaki hakem kararlarıyla ilgili sert konuştu. İşte o flaş söylemler...
Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda basın mensuplarına konuşan Kıran, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçı ile ilgili, "Maçtaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum. Böyle bir rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de görülecek. Bir daha da görülmez. Yaşananlar yaşandı. Futbol Federasyonu bir yaptırım yapacaktır, böyle bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil" ifadelerini kullandı.
'GALATASARAY'I KURTARMAK İÇİN BUNLARA GEREK YOK'
Rizelilerin maçları seyrettiklerini söyleyen Tahir Kıran, "Bizim maçlarımızı bir canlı yayınlanırken veriyorlar, bir de 3-5 gün sonra bir daha veriyorlar. Galatasaray maçında Gedson'un kaval kemiğine adam basıyor, tersine karar veriyor. Bunu görüntülere bile koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır" şeklinde konuştu.