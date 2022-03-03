UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve La Liga Başkanı Javier Tebas, Financial Times gazetesinin Futbol konulu zirvesinde Avrupa Süper Ligi projesini yeniden diriltmeye çalışan Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüplerini hedef aldılar.
UEFA ve La Liga'dan sert tepki: Yalan söylüyorlar
UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin ve La Liga Başkanı Javier Tebas, Avrupa Süper Ligi'ni yeniden kurmanın planlarını yapan Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e sert tepki gösterdi ve ateş püskürdü. Ceferin "Avrupa'da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar." ifadelerini kullanırken, Tebas ise "Agnelli davranışlarını ve sözlerini açıklamak zorunda kalacak. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nden bahsedenler, futboldan bahsetmiyorlar. Bu futbol dışı projenin sürekli önümüze getirilmesinden bıktım usandım. İlk olarak pandeminin tam ortasında bu fikre dair saçmalıklarını başlattılar. Ardından, şimdi Avrupa'da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorunda mıyım? Belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar."
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Korkunç bir durumdayız ve Ukrayna'daki futbolculara yardım için uğraşıyoruz. Onlarsa futbolu bitirecek bu proje üstünde çalışıyorlar. Baştan sona saçmalık ve bunu herkes biliyor. İçlerinden biri, ilk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi. Onlar için taraftarlar müşteri. Bizim içinse taraftar, taraftardır!"