"YALANCILAR"

La Liga Başkanı Tebas: "Agnelli davranışlarını ve sözlerini açıklamak zorunda kalacak. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. 1 hafta kadar önce, onun evinde 3 takım toplantı yaptı. Şimdi sabit takımlarla kapalı ligi istemediklerini söylüylorlar. Bu yalan. İngiliz takımları bu ligin bir parçası olamıyor. Bu yüzden iki kategorili ve ulusal ligleri de içine alan bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Küme düşen 2-3 takım olacak ama diğer takımlar aynı olacak; Juventus, Barcelona, Real Madrid. Onların lig sisteminde küme düşmeleri zaten imkansız."