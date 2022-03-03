CSKA Moskova, Rusya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Sochi'yi 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Rusya'da Yusuf Yazıcı damgası! CSKA Moskova'ya çabuk alıştı
Bonservisi Lille'de bulunan ve devre arası transfer döneminde CSKA Moskova'ya kiralık olarak imza atan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Rusya'ya çabuk alıştı. İşte detaylar...
Rusya Kupası Son 16 Turu'nda Sochi, CSKA Moskova'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 41'inci dakikada Christian Noboa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
60'ıncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diveev'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti ve CSKA Moskova skoru 1-1'e getirdi.