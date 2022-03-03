Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklamıştı.
Chelsea satılığa çıkarılmıştı! Conor McGregor talip oldu
Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin satılığa çıkarılmasının ardından İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, İngiliz ekibine talip olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 14:41
Tarihi başarılarla dolu, köklü İngiltere Premier Lig ekibine, sürpriz bir talip çıktı.
Karma dövüş sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaparak 3 milyar sterline satılacağı söylenen Chelsea'yi almak istediğini duyurdu.