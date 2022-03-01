Dinamo Moskova Nizhny Novgorod maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Moskova-Nizhny Novgorod maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Dinamo Moskova Nizhny Novgorod maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Moskova-Nizhny Novgorod maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Rusya Kupası son 16 turu maçında Dinamo Moskova ile Nizhny Novgorod karşı karşıya gelecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan turnuvada kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Peki; Dinamo Moskova - Nizhny Novgorod maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 10:37