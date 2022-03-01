Rusya Kupası son 16 turunda Dinamo Moskova ile Nizhny Novgorod kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...
DINAMO MOSKOVA'NIN KUPA YOLU
Dinamo Moskova sırasıyla; Dinamo St. ve Orenburg'u eleyerek son 16'ya yükseldi.
NİZHNY NOVGOROD'UN KUPA YOLU
Nizhy ise; Barnaul ve Fakel'i mağlup ederek son 16'ya kaldı.
DINAMO MOSKOVA NIZHNY NOVGOROD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
VTB Arena'da oynanacak Dinamo Moskova - Nizhny Novgorod maçı, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.