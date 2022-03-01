Nice Versailles maçı ne zaman, saat kaçta? Nice-Versailles maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Nice Versailles maçı ne zaman, saat kaçta? Nice-Versailles maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Fransa Kupası (Coupe de France) yarı final maçında Nice ile Versailles karşı karşıya gelecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan turnuvada kazanan takım adını finale yazdıracak. Peki; Nice Versailles maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 10:13