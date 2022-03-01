NICE VERSAILLES MUHTEMEL 11'LER
Nice: Benitez; Lotomba, Danilo, Rosario, Bard; Thuram, Lemina; Stengs, Gouiri; Delort, Dolberg.
Versailles: Delauney; Pham Ba, Durand De Gevigney, Akueson, Diouf, Traore; Michel, Vieira, Diarrassouba; Ibayi, Djoco.
NICE'İN YARI FİNAL YOLU
Kupa mücadelelerine son 64'ten başlayan Nice, sırasıyla Cholet, PSG (penaltılar sonucu) ve Marsilya'yı eleyerek yarı finale kaldı.
*Nice son 32 turunda maç oynamadan direkt son 16'ya yükseldi.
VERSAILLES'İN YARI FİNAL YOLU
7. Tur'dan turnuvaya dahil olan Versailles ise sırasıyla; Lumbrois, Poisst, Sarre-Union, La Roche, Toulouse ve Bergerac'ı (penaltılar sonucu) mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
📺 NICE - VERSAILLES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak Nice-Versailles maçı, saat 23.00'de başlayacak. Hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.