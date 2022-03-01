Burnley - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Burnley - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Zorlu maçta Burnley ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki Burnley - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 09:48