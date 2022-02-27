Lazio - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lazio sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lazio-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 15:59