Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Vladimir Putin'in müttefiki olarak görüldükten sonra görevi bırakması için Birleşik Krallık'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya. Rus iş insanı artan baskının ortasında bu hafta kulübün satışı için teklifler alacak.
Roman Abramovich'ten şok Chelsea kararı!
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar üzerine Chelsea ile ilgili şok bir karar aldı. İngiltere'nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
İngiltere'nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.
Abramovich, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere arabulucuk yapmak için Belarus'a gitmişti. Rus milyarder 2003'te satın aldığı kulüp için gelecek tekliflere hazırlanıyor. The Telegraph'ın haberine göre, üç yatırımcı Londra kulübünü satın almakla yakından ilgileniyor.