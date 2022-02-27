Rusya'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, spor dünyasında da büyük tepkilere yol açtı. Birçok sporcu Putin'e tepkisini dile getirirken, Rus kulüplerinden ayrılan sporcular da oldu. UEFA, FIFA ve Formula 1 yönetimi Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.
Premier Lig'de Ukrayna'ya destek! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, spor dünyasında da büyük tepkiye yol açtı. İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-Manchester City maçında tribünler ve futbolcular, Ukrayna'ya destek verdi. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, bu destek karşısında duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar...
Rusya'nın işgaline ilk tepki gösteren futbolculardan birisi ise Manchester City'de forma giyen Zinchenko olmuştu. İngiltere Premier Lig'de top koşturan Ukraynalı Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek" ifadesini kullanmıştı.
"ÜLKEMİZİ VERMEYECEĞİZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke" değerlendirmesinde bulunmuştu.