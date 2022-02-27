"ÜLKEMİZİ VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke" değerlendirmesinde bulunmuştu.