Marcelo Bielsa Leeds United'dan ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Leeds United ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Leeds'in teknik direktör Marcelo Bielsa'nın görevine son verdiğini öne sürerken, yerine gelecek ismi de duyurdu. İşte detaylar...

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United'da işler yolunda gitmiyor.

Son 6 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United'da 23 puanla 16. sırada yer alırken İngiliz basını Bielsa'nın görevden alındığını iddia etti.

talkSPORT'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Leeds United, Marcelo Bielsa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Marcelo Bielsa, Leeds United'da neler başardı?

Marcelo Bielsa, Leeds United'ın başına 2018 yazında geçti. O döneme kadar Championship'te orta sıralardan kurtulamayan Leeds, Bielsa'nın ilk sezonunda ligi üçüncü bitirerek play-off'a kaldı ancak elendi.

Bir sonraki sezon ligi 93 puanla şampiyon bitiren Leeds, Premier Lig'e yükseldi ve İngiliz ekibinin 16 yıllık özlemi Arjantinli teknik adamla bitti.

Premier Lig'deki ilk sezonunda 59 puanla ligi 9. sırada bitiren Leeds aynı performansı bu sezona yansıtamadı.

JESSE MARCH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İddiaya göre Leeds United, Bielsa'nın yerine ABD'li teknik adam Jesse March ile anlaştı.

2019-21 yılları arasında Salzburg'u çalıştırmış ve daha sonra Leipzig'e imza atmıştı. Marsch'ın Leipzig macerası 5 ay sürdü. 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı şu anda boşta.