Çekya Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası play-off'larında muhtemel rakibi Rusya ile oynamak istemediğini resmen açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Polonya ve İsveç de Rusya ile oynamayı reddetmişti.

Çek Cumhuriyet Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki muhtemel rakibi Rusya ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Çek Cumhuriyet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, milli takım personeli ve milli takım oyuncuları, mevcut durumda tarafsız sahada olsa bile Rusya ile maça çıkmak istemiyor. Hepimiz, savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 24 Mart'ta oynanacak. Final turuna kalmayı başaran takımlar arasındaki karşılaşmalar ise 29 Mart'ta yapılacak.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.

İSVEÇ VE POLONYA DA OYNAMAYI REDDETTİ

Polonya Futbol Federasyonu ve İsveç Futbol Federasyonu, dün yaptıkları açıklamada Rusya ile oynamak istemediklerini belirtmişti.

Polonya'dan yapılan açıklamada, "Daha fazla söze gerek yok, harekete geçme zamanı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tutumu nedeniyle Polonya Milli Takımı olarak gelecek ay Rusya ile oynanacak play-off maçına çıkmayı düşünmüyoruz. Tek doğru karar bu. FIFA'ya ortak bir bildiri sunabilmek için Çekya ve İsveç'le görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi, "Ukrayna'nın işgali Rusya ile tüm futbol alışverişini imkansız kılıyor. FIFA'yı, Rusya'nın mart ayındaki play-off maçlarını iptal etmeye çağırıyoruz."