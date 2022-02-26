2022 Dünya Kupası play-off'larında Rusya ile eşleşen Polonya'da futbol federasyonu başkanı Cezary Kulesza, bu maça çıkmak istemediklerini dile getirdi. Bu karara yıldız golcü Robert Lewandowski de destek verdi. İşte detaylar...

Cezary Kulesza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle gelecek ay Rusya ile oynanacak maça çıkmak istemediklerini söyledi.

Kulesza açıklamasında, "Daha fazla söze gerek yok, harekete geçme zamanı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tutumu nedeniyle Polonya Milli Takımı olarak gelecek ay Rusya ile oynanacak play-off maçına çıkmayı düşünmüyoruz. Tek doğru karar bu. FIFA'ya ortak bir bildiri sunabilmek için Çekya ve İsveç'le görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." yorumunu yaptı.