Bundesliga'nın 25. haftasında Arminia Bielefeld sahasında Augsburg'u konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Augsburg oldu.

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Arminia Bielefeld sahasında Augsburg ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Augsburg'a galibiyeti getiren gol Daniel Caligiuri'den geldi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 25 puanda kalırken, Augsburg 26 puana yükseldi.