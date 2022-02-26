Chelsea Kulübünün sahibi Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir kulüp yönetimi konusunda baskı altındaydı ve yaptığı açıklamayla kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na yaptığını açıkladı.

Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich, kulüp yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.



Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir kulüp yönetimi konusunda baskı altındaydı ve yaptığı açıklamayla kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na yaptığını açıkladı. Abramovich açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Chelsea'nin 20 yıllık sahibi olduğum süreç boyunca her zaman başarılı olmamızı sağlamak ve geleceğimizi inşa etme rolünü üstlenmeye çalıştım. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım ve bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu sebeple Chelsea'nin yönetimini Chelsea FC'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devrediyorum"