La Liga'da Getafe'nin Deportivo Alaves'i konuk ettiği mücadele 2-2 sona erdi. Milli futbolcumuz Enes Ünal bu karşılaşmada 2 gole imza attı.

72. dakikada bir gol daha bulan Enes Ünal maçı 2-2'ye getirdi ve kalan sürede başka gol sesi çıkmadı. Getafe sahasında Alaves ile 2-2 berabere kalarak bir puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Getafe 27 puanla 15. sırada yer alırken 21 puandaki Alaves ise 18. sırada kaldı.

Getafe'nin gollerinin yarısı Enes Ünal'dan

Getafe bu sezon La Liga'da 26 maçta 26 gol bulurken bu gollerin yarısında Enes Ünal'ın adı yazıyor.

Milli golcü şu ana kadar takımı adına ligde 13 gol kaydederek Getafe'nin bulduğu gollerin yüzde 50'sine imzasını attı.



Enes Ünal gol krallığında Karim Benzema'nın arkasında

La Liga kariyerindeki en golcü sezonu geçiren Enes Ünal, gol krallığında da zirvenin bir adım gerisinde bulunuyor.

La Liga'da gol krallığının zirvesinde Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema var. Fransız golcü 18 golle zirvede bulunurken 13 gollü dört futbolcu Benzema'yı takip ediyor.

Enes Ünal'ın yanı sıra Betis'ten Juanmi, Espanyol'an Raul De Tomas ve Real Madrid'den Vinicius Jr'ın da 13'er golü bulunuyor.

Robert Lewandowski'den sonra Enes Ünal

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 yılında en fazla gol atan ikinci futbolcu Enes Ünal.

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski şu ana kadar attığı 9 golle zirvede bulunurken Enes Ünal ise 8 golle onu takip ediyor.