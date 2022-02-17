Bir dönem Trabzonpor forması giyen ve Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'un yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.
Yeniden Türkiye'ye mi dönüyor? Alexander Sörloth için flaş transfer iddiası..
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraftarların unutamadığı isim olan Alexander Sörloth'un yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İspanyol basınında yer alan habere göre Norveçli golcü yeni sezonda Türkiye'de top koşturabilir...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 12:14
İspanyol basını, Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un, Almanya'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer bir süreci İspanya'da da yaşadığını vurguladı.
Eldesmarque'de yer alan habere göre Real Sociedad'da kiralık olarak oynayan yıldız golcünün şu ana kadar İspanya'da 3 kulvarda 27 maçta bin 82 dakika sahada kaldığı ve sadece 5 gol attığı belirtildi.