İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Leeds United ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Doherty, 15'te Kulusevski, 27'de Harry Kane ve 85. dakikada ise Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonucun ardından Leeds United üst üste 4. kez mağlubiyetini aldı ve 23 puanda kaldı. Tottenham ise 42 puana yükseldi.

Ligin 28. haftasında Leeds United deplasmanda Leicester City'nin konuğu olacak. Tottenham ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.