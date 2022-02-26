Avrupa'da büyük hüsran! 31 yıl öncesi...

UEFA turnuvalarında bu sezon istediğimiz gibi gitmedi... Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekerken; Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düştü ve oradan da elendi. Bir tek Galatasaray namağlup gruptan çıktı ve adını son 16'ya yazdıran taraf oldu. Sarı-kırmızılı ekip de bu turda Barcelona ile eşleşti. Son olarak sarı-lacivertlilerin de elenmesiyle birlikte ülke puanı sıralamasında ise 31 yıl öncesine geri döndük. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 06:40