Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 11:52