İtalya Serie A'da Sampdoria, Milan'a 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sampdoria'nın hocası Marco Giampaolo, eskiden çalıştırdığı Milan hakkında olay bir itirafta bulundu.

İtalya Serie A'da Sampdoria, Milan'a Rafael Leao'nun golüyle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sampdoria'yı çalıştıran Marco Giampaolo, eski takımına karşı sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maçtan önce Marco Giampaolo, Milan günleri hakkında olay bir itirafta bulundu. İsviçreli teknik adam Milan macerasının hayal kırıklığıyla geçtiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen doğru yere yanlış zamanda gittim. Sanırım o zaman hak etmiştim ve oradaydım ama böyle bitmemeliydi. Milan'a hocalık yapmadım bile, taraftarlar beni hatırlamıyorlar. 7 maçlık bir piknikti!"

MARCO GIAMPAOLO'NUN MILAN PERFORMANSI

Giampaolo'nun San Siro'daki görevi oldukça kısa sürdü. İsviçreli antrenör takımın başında yalnızca 7 maça çıktı. Milan, Gennaro Gattuso ile yolları ayırdıktan sonra 2019'da Giampaolo'yu göreve getirdi ve 2019-20 sezonuna İsviçreli antrenörle başladı.

Giampaolo, Milan'ın başında Serie A'da 7 maça çıktıktan sonra görevden alındı. Giampaolo 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Giampaolo ile yolları ayırdıktan sonra Stefano Pioli'ye takımı devreden Milan yönetimi İtalyan hocayla yoluna devam ediyor.

2016-19 yılları arasında Sampdoria'da görev yapan Giampaolo, kısa süreli Milan macerasının ardından bir sezon Torino'yu çalıştırdı. 54 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon ise Sampdoria'ya geri döndü.