İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Empoli ile Juventus kozlarını paylaşacak.
Juventus, mücadele öncesi topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor. 31 puanı bulunan Empoli ise 13. sırada bulunuyor.
EMPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Empoli - Juventus maçı 26 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 20.05'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EMPOLI - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER
Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata