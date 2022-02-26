Empoli - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Empoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki, Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Empoli - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 10:00