İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter kozlarını paylaşıyor. Kupaya iki takım da son 16 turundan katılırken, şampiyonluk yarışında olduğu gibi burada da karşı karşıya geliyorlar.

MILAN INTER 11'LER

AC Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Inter: Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni, Dumfries; Barella, Brozovic, Hakan; Perisic, Martinez, Dzeko.







📺MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan Milan-Inter maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.



MILAN'IN YARI FİNAL YOLU

Kupa mücadelelerine son 16'dan başlayan Milan, bu turda Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekip çeyrek finalde ise Lazio'yu 4-0'la geçti.

INTER'IN YARI FİNAL YOLU

Yine Milan gibi son 16'dan kupaya katılan Inter, bu turda Empoli'yi 3-2'lik skorla geçti. Çeyrek finalde ise Roma'yı 2-0 devirdi

RÖVANŞ MAÇI 1.5 AY SONRA!

Milan ile Inter arasında oynanacak yarı finalin rövanş mücadelesi, 20 Nisan Çarşamba günü oynanacak.