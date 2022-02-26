Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 26. hafta maçlarıyla sürüyor. Mallorca ile Valencia karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 15:02