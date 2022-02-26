Empoli 2-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Serie A'da 27. hafta karşılaşmasında Juventus Empoli'ye konuk oldu. Torino ekibi Dusan Vlahovic'in 2 gol kaydettiği maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Juventus'in diğer golü ise Moise Kean'den geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 22:47