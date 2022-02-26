Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Borussia Mönchengladbach sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 14:17 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022- 14:18