Yusuf Yazıcı galibiyeti getirdi! Spartak Moskova 0-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova deplasmanda Spartak Moskova'yı 2-0 mağlup etti. Yusuf Yazıcı bu karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 21:28
CSKA Moskova'nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Yusuf Yazıcı, 75 dakika sahada kaldı ve Rus izleyenlerin beğenisini kazandı. 49'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı. CSKA Moskova, 79'da Baktiyor Zaynutdinov ile 2'nci golü buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Moskova derbisinden aldığı üç puanla CSKA, puanını 33'e çıkararak sıralamada 4'üncü sıradaki yerini korudu, Spartak Moskova ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.