Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Eintracht Frankfurt sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'te canlı yayınlanacak.