Augsburg 1-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, 24. haftasında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund, 35. dakikada Thorgan Hazard ile öne geçerken Ausgsburg bu gole 78. dakikada Noah Joel ile karşılık verdi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 22:20
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Dortmund, 35. dakikada Thorgan Hazard ile öne geçerken Ausgsburg bu gole 78. dakikada Noah Joel ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Dortmund 50, Augsburg ise 23 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund bu kez Mainz 05 deplasmanına konuk olacak. Augsburgs ise Arminia Bielefeld ile karşılaşacak.