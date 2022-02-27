Augsburg 1-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, 24. haftasında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund, 35. dakikada Thorgan Hazard ile öne geçerken Ausgsburg bu gole 78. dakikada Noah Joel ile karşılık verdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 22:20