Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 27. haftasında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Peki, Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sassuolo - Fiorentina maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 10:07