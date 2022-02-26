İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Brighton ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...
BRIGHTON ASTON VILLA İLK 11'LER
Brighton: Sánchez, Lamptey, Dunk, Joël Veltman, Cucurella, Bissouma, Mac Allister, Moder, March, Trossard, Maupay
Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Douglas Luiz, McGinn, Coutinho, Jacob Ramsey, Watkins, Danny Ings
BRIGHTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brighton ile Aston Villa arasında oynanan maç saat 18.00'de başladı. Mücadeleyi hakem John Brooks yönetirken, dev karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.