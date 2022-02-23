Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan ve bu yıl da favoriler arasında yer alan Chelsea, son 16 turunun ilk maçında Ligue 1'in son şampiyonu Lille'i ağırladı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiliz ekibi, Kai Havertz'in 8. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Hakim Ziyech yaptı.



Maçın ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlanırken 63. dakikada Christian Pulisic, N'Golo Kante'nin asistinde skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmazken, Chelsea ilk maçtan avantajla ayrılan taraf oldu.

Chelsea bir ilki başardı

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu Juventus'un ardında ikinci sırada tamamlayan Chelsea, bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapattı.

Zenit'i 1-0, Malmö'yü ve Juventus'u 4-0'la geçen Londra ekibi, son 16 turundaki ilk maçta Lille'i 2-0'lık skorla devirdi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iç saha maçında Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea, Lille maçının ardından bir ilki başardı.

OPTA verilerine göre Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada üst üste gol yemeden beş galibiyet alan ilk İngiliz takımı oldu.

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Chelsea, lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde bulunuyor. Bir maçı eksik olan Londra ekibi, pazar günü İngiltere Lig Kupası finalinde Wembley'de Liverpool ile karşılaşacak.