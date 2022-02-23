Burnley Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

Burnley Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Burnley, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Tottenham'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Burnley Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022- 11:02