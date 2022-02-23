Watford Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

Watford Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Watford, sahasında ligin orta sıralarında bulunan takımlarından Crystal Palace'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Watford-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 11:14