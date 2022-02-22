Sergio Agüero: Kalp krizi...

Arjantinli yıldız Sergio Agüero kariyerine Barcelona'da geçirdiği göğüs rahatsızlığı nedeniyle veda etmişti. Agüero, "Oynamak istiyorum ama korkuyorum. Hayatım boyunca maksimum seviyede antrenmanlar yaptım ve büyük maçlara çıktım. Futbol ya da haber izlemiyorum, maç izlemek bile beni korkutuyor. Ne olduğu umrumda değil." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 20:09