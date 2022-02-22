Rusya-Ukrayna gerginliği futbolu da vurdu! Şampiyonlar Ligi finali oynanacak mı?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik futbolu dünyasını da etkiledi.. İngiliz basınında yer alan haberde, UEFA'nın bu sezon St. Peterburg Stadyumu'nda gerçekleştirmeyi planladığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.

İki ülke arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.