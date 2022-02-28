İtalya Serie A'nın 27. haftasında Sampdoria'yı ağırlayan Atalanta, rakibini 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Atalanta ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Ev sahibi Atalanta rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.
Atalanta'ya üç puanı getiren golleri 6'da Mario Pasalic, 29 ve 61'de Teun Koopmeiners ile 86'da Aleksey Miranchuk kaydetti.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada forma giymedi.
Bergamo ekibi bu sonuçla puanını 47'ye çıkarıp, 4. sıradaki Juventus'u takibini sürdürdü.
15. basamaktaki Sampdoria ise 26 puanda kaldı.