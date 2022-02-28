Atalanta 4-0 Sampdoria (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Atalanta ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Ev sahibi Atalanta rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Atalanta'ya üç puanı getiren golleri 6'da Mario Pasalic, 29 ve 61'de Teun Koopmeiners ile 86'da Aleksey Miranchuk kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 01:18