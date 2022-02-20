Valencia 1-4 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya Ligi'nin 25. haftasında Barcelona, Valencia'yı 4-1 mağlup etti. Katalan ekibi, Aubameyang'ın 23 ve 38, De Jong'un 32, Pedri'nin 63. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Valencia'nın golü 52. dakikada Soler'den geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 20:23