Athletic Bilbao - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Athletic Bilbao ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATHLETIC BILBAO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.