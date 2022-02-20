Ronaldinho’dan Yasin Öztekin’e takip!

Bir dönem PSG, Barcelona ve Milan gibi önemli takımların formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, resmi Instagram hesabından TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Yasin Öztekin’i takip etmeye başladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 11:04