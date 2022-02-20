İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool evinde Norwich City'yi konuk etti.
Anfield'daki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken düşme hattındaki Norwich 48. dakikada Milot Rashica ile öne geçti
Manchester City takibini sürdürmek isteyen Kırmızılar, baskısını artırdı ve üst üste bulduğu gollerle sonuca gitti. 64'te Sadio Mane beraberliği getirirken, Mohamed Salah 67'de takımını 2-1 öne taşıdı. Golün asisti kaleci Alisson Becker'den geldi.
233. maçına çıkan Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150 gole en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu. (Roger Hunt - 226 maç) Bu sezon 23 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki Salah, 17 gole imza attı.
Gecede skoru belirleyen isim Liverpool'un Porto'dan transferi Luis Diaz oldu.
Sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrılan Jürgen Klopp'un ekibi, yenilmezlik serisini 6 haftaya çıkardı. Ligde zor günler geçiren Norwich ise son 3 haftada 1 puan toplayabildi. Milli futbolcu Ozan Kabak maçta süre almadı.