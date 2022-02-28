Gianluigi Buffon Parma ile 2024'e kadar sözleşme uzattı!

İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen kaleci Buffon ile nikah tazelendi. 44 yaşındaki file bekçisinin kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı.

İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon futbol yaşantısına devam ediyor. 44 yaşındaki file bekçisi kulübü Parma ile olan sözleşmesini uzattı.



Deneyimli eldiven 2024 yılına kadar Çizme ekibinde kariyerini sürdürecek.