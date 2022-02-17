İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Manchester United'da sular durulmuyor. Kırmızı Şeytanlar'da Harry Maguire ve Marcus Rashford gibi İngiliz futbolcuların Cristiano Ronaldo'nun takım içerisindeki liderliğinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 20 puan gerisine düşen ve inişli çıkışlı bir performans gösteren Manchester United'da takım içindeki gerginlik sürüyor.

Kırmızı Şeytanlar'daki İngiliz oyuncuların, soyunma odasında Cristiano Ronaldo'nun liderlik yapmasından oldukça şikayetçi olduğu ifade edildi.

Bild'in haberine göre; Harry Maguire ve Marcus Rashford gibi İngiliz futbolcular, sezon başında takıma geri dönen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United soyunma odasının lideri olmak istemesinden rahatsızlık duyuyor.

SEZON BAŞINDA TAKIMA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Sezon başında Juventus'tan ayrılıp daha önce 2003-2009 seneleri arasında formasını giydiği Manchester United'a geri dönüş yapan 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon 28 maçta forma giyerken 15 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.